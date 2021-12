La Germania nella morsa del Covid: dal 28 dicembre si gioca a porte chiuse

Dal 28 dicembre, le partite di calcio in Germania verranno giocate a porte chiuse. E' arrivata la decisione ufficiale del Governo, che ha deciso di vietare la presenza del pubblico a tutti i grandi eventi. Tra i quali, ovviamente, quelli sportivi.

La Bundesliga torna così indietro di oltre un anno, al silenzio degli stadi che negli ultimi mesi erano tornati anche a riempirsi, persino interamente. Lo scorso 27 novembre il derby tra Colonia e Borussia Monchengladbach si è giocato di fronte a 50mila spettatori.

Il nuovo cancelliere Olaf Scholz, eletto all'inizio di dicembre, ha deciso che "i grandi eventi non possono più svolgersi con un pubblico, questo vale in particolare per le partite di calcio". Nella prima bozza secondo il 'kicker' si parlava di contingentamento.

La preoccupazione dei club è soprattutto economica: Alexander Wehrle, CEO del Colonia, ha dichiarato che la squadra perderà 1,8 milioni di possibili introiti per ogni gara giocata a porte chiuse.

Il 7 gennaio dunque, quando il Bayern Monaco e il Gladbach daranno il via al 2022, l'Allianz Arena sarà in silenzio. Una situazione che si protrarrrà fino a data da destinarsi.