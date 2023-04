Rivoluzione in Germania: biglietti gratis ai tifosi del Fortuna Düsseldorf per le gare casalinghe

Il Fortuna Düsseldorf darà la possibilità ai tifosi di assistere gratis ai match in casa: si partirà con tre gare della prossima stagione.

Dal punto di vista aritmetico è ancora in corsa per la promozione in Bundesliga (il secondo posto valevole l'accesso diretto dista dieci punti a cinque turni dalla fine) ma, anche qualora il Fortuna Düsseldorf non riuscisse a tornare tra i grandi del calcio tedesco, i suoi tifosi avrebbero comunque un motivo per sorridere.

Come riportato da 'Bild', la società biancorossa sta ufficialmente per presentare un progetto dal nome 'Fortuna per tutti': l'obiettivo, nemmeno tanto velato, è quello di assicurare la visione gratuita allo stadio delle partite casalinghe a tutti i propri tifosi.

Il progetto partirà dalla stagione 2023/24 e, almeno inizialmente, saranno tre le partite visibili alla 'Merkur Spiel-Arena' senza alcun costo, con ottime possibilità sul fatto che in seguito potrebbero aggiungersene altre, fino - magari - a coprirle tutte (nella migliore delle ipotesi dalla stagione 2024/25).

Il Fortuna Düsseldorf coprirà i mancati incassi da stadio (che annualmente si aggirano tra i 7 e gli 8 milioni di euro) grazie agli accordi con vari sponsor, con cui avrebbe già firmato contratti di durata quinquennale.

Mediamente, il Fortuna Düsseldorf fa registrare un'affluenza di 29378 spettatori per ogni partita, poco più della metà dei 54600 che la 'Merkur Spiel-Arena' è in grado di accogliere: la speranza dei dirigenti è che questa iniziativa possa incrementare il numero dei presenti allo stadio e, di pari passo, anche il merchandising generale.