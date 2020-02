Gent-Roma, le formazioni ufficiali: giocano Spinazzola e Carles Perez

Le formazioni ufficiali di Gent-Roma: Fonseca preferisce Spinazzola a Santon, Carles Perez titolare nei tre dietro Dzeko.

Le formazioni ufficiali

GENT (4-3-1-2): Kaminski; Castro Montes, Plastun, Ngadeu, Mohammadi; Odjidja-Ofoe, Owusu, Kums; Bezus; Depoitre, Jonathan David.

ROMA (4-2-3-1): Pau López; Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; C. Pérez, Mkhitaryan, Kluivert; Dzeko.

Trasferta per la Roma che contro il Gent, nella gara valida come ritorno dei sedicesimi di Europa League, deve difendere la vittoria per 1-0 ottenuta all'andata sette giorni fa.

Fonseca preferisce Spinazzola a Santon come terzino destro, confermata la coppia di centrali formata da Mancini e Smalling. Solo panchina quindi per Fazio.

A centrocampo Cristante con Veretout mentre dietro l'intoccabile Dzeko agiranno Carles Perez (autore del goal all'andata), Mkhitaryan e Kluivert.

Nessuna novità nelle file del Gent con Bezus alle spalle di Depoitre e Jonathan David. In mezzo al campo Odjidja-Ofoe, Owusu e Kums.