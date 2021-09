Genoa-Verona dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Importante scontro salvezza tra Genoa e Verona alla 6ª di Serie A: tutto sulla partita, dalla probabili formazioni a dove vederla in tv e streaming.

GENOA-VERONA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Genoa-Verona

Genoa-Verona Data: 25 settembre 2021

25 settembre 2021 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: DAZN , Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre)

Streaming: DAZN , Sky Go , NOW

Tra le prime partite in programma per la 6ª giornata di Serie A figura Genoa-Verona: match importante in chiave salvezza, tra due squadre nella parte bassa della classifica e destinate a soffrire fino alla fine per non retrocedere.

Segui Genoa-Verona solo su DAZN. Attiva ora

Nell’ultimo turno, il Genoa ha strappato nei minuti finali un pareggio per 2-2 sul campo del Bologna. Un punto importante, in un inizio di stagione in cui i grifoni ne hanno raccolti 3 nelle precedenti 4 partite.

Ottimo impatto a Verona per Igor Tudor, chiamato per sostituire l'esonerato Di Francesco. Nelle prime due partite del suo mandato, l'ex difensore ha vinto per 3-2 contro la Roma e pareggiato per 2-2 contro la Salernitana.

L’ambiente rossoblù è in grande fermento, per lo storico cambio di proprietà. Il presidente Enrico Preziosi ha infatti ceduto il club al fondo statunitense 777 Partners dopo 18 anni di gestione. Dall'altra parte c'è un Verona carico e voglioso di conquistare la prima vittoria esterna della stagione.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Genoa-Verona: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming .

ORARIO GENOA-VERONA

La sfida tra Genoa e Verona è in programma sabato 25 settembre, allo stadio ‘Luigi Ferraris’ di Genova. Il calcio d’inizio è fisato per le ore 20.45.

Genoa-Verona sarà visibile su DAZN, accedendo all’app tramite una moderna smart tv oppure collegando altri generi di televisori a dispositivi come PlayStation, Xbox, Amazon Fire Stick TV e Google Chromecast.

In alternativa, la sfida verrà trasmessa anche da Sky: basterà sintonizzarsi sul canale Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre).

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Testo

La diretta streaming è un’altra opzione per non perdersi un minuto del match. Per quanto riguarda DAZN, basta accedere al sito tramite computer o scaricare l’app su smartphone o tablet.

Gli abbonati Sky possono invece usufruire dell’app Sky Go, disponibile anch’essa per pc, smartphone e tablet.

C’è infine una terza opzione ovvero NOW: servizio streaming di Sky che consente la visione dell’evento attraverso l’acquisto del pacchetto ‘Sport’.

IN DIRETTA SU GOAL

Il racconto del match verrà fatto anche qui su Goal, con la consueta cronaca scritta che vi farà vivere ogni secondo della gara dalle formazioni ufficiali fino al fischio finale.

Ballardini potrebbe dare continuità al 3-5-2 visto contro il Bologna, con Sirigu tra i pali protetto da una difesa composta da Bani, Maksimovic e Criscito. Cambiaso e Fares saranno gli esterni di centrocampo, che dovrebbe prevedere Badelj come regista mentre Hernani e Rovella a fungere da interni. In attacco confermatissimo destro, mentre come partner l'esperto Pandev potrebbe avere la meglio sul giovane Kallon.

Tudor dovrebbe rispondere con il 3-4-2-1, in cui Dawidowicz, Gunther e Magnani dovrebbero essere i difensori schierati davanti a Montipò. Ballottaggio tra Tameze e Hongla a centrocampo, mentre è praticamente certo il posto per Ilic in mezzo e per la coppia di esterni Faraoni-Lazovic. Barak e Caprari agiranno sulla trequarti, a sostegno di Kalinic (in goal due volte contro la Salernitana) o di Simeone.

GENOA (3-5-2): Sirigu; Bani, Maksimovic, Criscito; Cambiaso, Hernani, Badelj, Rovella, Fares; Destro, Pandev.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Gunther, Magnani; Faraoni, Hongla, Ilic, Lazovic; Barak, Caprari; Kalinic.