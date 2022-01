Genoa-Spezia dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

GENOA-SPEZIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Genoa-Spezia

Genoa-Spezia Data: 09-01-2022

09-01-2022 Orario: 18.30

18.30 Canale tv: DAZN , Sky Sport Calcio (202 del satellite), Sky Sport (251 del satellite)

(202 del satellite), (251 del satellite) Streaming: DAZN, Sky Go, NOW

Derby ligure tra Genoa e Spezia nel 21° turno del campionato di Serie A.

Si infiamma la lotta salvezza con il Grifone che, dopo il pareggio sul campo del Sassuolo, cerca il primo acuto dell'era Shevchenko.

A Genova arriva uno Spezia costretto a fare i conti con una sconfitta all'imbocco dell'anno nuovo: i ragazzi di Thiago Motta sono stati sconfitti al 'Picco' da un Verona in emergenza totale.

I rossoblù hanno strappato l'1-1 sul campo del Sassuolo: in vantaggio grazie ad una magia col tacco di Destro, il Genoa ha subìto il pari da Berardi.

Le due squadre si presentano all'appuntamento separate da quattro punti: Genoa penultimo a quota 12, Spezia quartultimo a 16.

Nella scorsa stagione, i rossoblù hanno avuto la meglio vincendo 2-0 grazie agli squilli decisivi di Scamacca e Shomurodov.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Genoa-Spezia: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO GENOA-SPEZIA

Genoa-Spezia si giocherà allo Stadio Luigi Ferraris giovedì 9 gennaio 2021. Fischio d'inizio programmato per le ore 18.30.

DOVE VEDERE GENOA-SPEZIA IN TV

La sfida in salsa ligure tra Genoa e Spezia verrà trasmessa in diretta da DAZN: per gli abbonati sarà sufficiente scaricare l'app su smart tv di ultima generazione, oppure se non la si possiede, sarà necessario collegare la vostra tv ad un TIMVISION BOX, ad una console (Xbox o PlayStation), oppure tramite Amazon Fire Stick o Google Chromecast.

La gara di 'Marassi' verrà trasmessa in coesclusiva anche su Sky: i canali dove sarà possibile seguire il match sono Sky Sport Calcio (202 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite)

GENOA-SPEZIA IN DIRETTA STREAMING

Gli abbonati DAZN potranno seguire il match anche in diretta streaming: servirà collegarsi al sito ufficiale (tramite pc o notebook) oppure scaricare la relativa app per smartphone e tablet.

Per chi sottoscrive l'abbonamento a Sky c'è, invece, l'opzione Sky Go: sarà possibile collegarsi al portale per seguire la partita o scaricare l'app su dispositivi mobili.

Infine, esiste la valida alternativa rappresentata da NOW, il servizio streaming on demand di Sky. Una volta acquistato il pacchetto 'Sport', si potrà selezionare la diretta della partita dalla lista dei canali.

Il racconto di Genoa-Spezia sarà disponibile anche su GOAL: collegandovi al sito ufficiale potrete seguire in tempo reale la diretta testuale del match. Dall'annuncio delle formazioni ufficiali, passando per il racconto del match, sino alle interviste post gara.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Su DAZN telecronaca di Gabriele Giustiniani, commento tecnico di Massimo Donati. Sky non ha ancora comunicato i nomi di coloro che racconteranno la partita.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA-SPEZIA

Shevchenko potrebbe confermare in gran parte l'undici che ha fermato il Sassuolo: intoccabile Destro, accanto a lui Pandev. Di nuovo titolare il nuovo acquisto Hefti sulla corsia destra.

Thiago Motta senza lo squalificato Agudelo, espulso contro il Verona: al suo posto dovrebbe esserci Verde insieme ad Antiste.

GENOA (3-5-2): Sirigu; Vanheusden, Bani, Vasquez; Hefti, Sturaro, Badelj, Portanova, Cambiaso; Pandev, Destro. All. Shevchenko.

SPEZIA (3-5-2): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou; Gyasi, Kiwior, Bourabia, Maggiore, Bastoni; Verde, Antiste. All. Thiago Motta.