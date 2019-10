Genoa, sollievo Pinamonti: è già rientrato in gruppo

Il Genoa ritrova subito Andrea Pinamonti: smaltita la contusione rimediata con l'Under 21, l'attaccante è già tornato in gruppo a Pegli.

La classifica non fa sorridere Aurelio Andreazzoli, ma il tecnico del può quantomno respirare in chiave infermeria. Oggi a Pegli si è infatti regolarmente allenato Andrea Pinamonti.

L'attaccante classe 1999 aveva saltato la seduta di ieri per una contusione rimediata con l' Under 21 nella partita contro l'Armenia. È subentrato al 95', ma ha terminato la sfida malconcio.

Allarme presto rientrato: già durante l'allenamento di oggi Pinamonti è tornato ad allenarsi in gruppo e sarà con ogni probabilità a disposizione per la sfida di domenica contro il .

In questa stagione l'attaccante ha finora segnato un solo goal, alla prima giornata contro la , in 5 presenze, giocate da titolare, su 7 gare totali giocate dal Genoa in A.

Alle 18 di domenica l'ex spera di poter incrementare il suo bottino e mettere più al sicuro la panchina di Andreazzoli, confermato all'inizio della scorsa settimana dopo un periodo burrascoso.