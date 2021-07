Genoa scatenato: da Supryaga a Hernani, si lavora al poker di colpi in entrata

Il Genoa è a lavoro per rinforzare la rosa di Ballardini con quattro nomi caldi sul mercato: il 'Grifone' accelera per chiudere le operazioni.

Il mercato del Genoa entra nel vivo. Nelle ultime ore, il 'Grifone' ha aumentato i contatti con diversi club per chiudere alcune operazioni imbastite nelle scorse settimane sia in entrata che in uscita.

La Roma fa sul serio per Eldor Shomurodov. Il club giallorosso è tornato alla carica per l'attaccante uzbeko dei rossoblù e spera di ottenere il sì del presidente Preziosi con una proposta complessiva di circa 20 milioni di euro tra conguaglio economico e una o due contropartite gradite a Ballardini da inserire nell'operazione.

Il sostituto di Shomurodov sarà Vladyslav Supryaga. Dopo un rallentamento, il Genoa ha riavviato i contatti con la Dinamo Kiev per l'attaccante ucraino classe 2000. Il 21enne ha realizzato 18 goal e 7 assist in carriera con le maglie di Dnipro e Dinamo Kiev.

In giornata potrebbe arrivare anche la fumata bianca per Hernani, 27enne centrocampista brasiliano in arrivo dal Parma. L'ex Zenit piace anche al Gremio, con il CEO del club carioca che è in Italia e vorrebbe acquistarlo a titolo definitivo. Il Genoa lavora al prestito con obbligo di riscatto fissato a 5,5 milioni di euro e punta sul gradimento del calciatore, che vorrebbe restare in Italia.

Ma non finisce qui. La società ligure ha già trovare l'intesa col Trabzonspor per Caleb Ansah Ekuban, attaccante classe 1994 di origine ghanese con passaporto italiano. A chiudere il poker di possibili acquisti c'è Mobido Sagnan: secondo Sky Sport, prosegue la trattativa con la Real Sociedad per il difensore francese classe 1999.