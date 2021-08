Genoa-Perugia dove vederla: Rai o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Genoa e Perugia si sfidano ai trentaduesimi di Coppa Italia. Tutto sulla sfida: da dove vederla in tv e streaming alle probabili formazioni.

GENOA-PERUGIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Genoa-Perugia

Genoa-Perugia Data: 13-08-2021

13-08-2021 Orario: 18.00

18.00 Canale tv: Italia 1

Italia 1 Streaming: Mediaset Play

Genoa e Perugia si sfidano allo Stadio Luigi Ferraris nel match valevole per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia.

La formazione allenata da Davide Ballardini nella scorsa edizione è stata eliminata dalla Juventus agli ottavi di finale: il match si è concluso ai tempi supplementari con il successo 3-2 di marca bianconera dopo la bella rimonta genoana.

Gli umbri, allenati da Massimiliano Alvini, hanno interrotto la loro corsa al terzo turno rimediando un secco ko per 3-0 contro il Brescia.

Nel turno preliminare il Perugia ha superato 1-0 il Sudtirol guadagnandosi l'accesso ai trentaduesimi: decisiva la rete di Carretta.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Genoa-Perugia: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO GENOA-PERUGIA

Genoa-Perugia, sfida dei trentaduesimi di Coppa Italia, si giocherà venerdì 13 agosto allo Stadio Luigi Ferraris di Genova. Il calcio d'inizio è previsto per le ore 18.00.

Genoa-Perugia verrà trasmessa in diretta e in esclusiva da Mediaset, che a partire da quest'anno detiene i diritti per trasmettere in chiaro le gare di Coppa Italia. Il canale di riferimento sul quale sarà possibile seguire il match sarà Italia 1.

Si potrà seguire la sfida di Marassi anche in streaming attraverso il servizio Mediaset Play. Sarà sufficiente collegarsi al portale attraverso qualsiasi dispositivo come pc, smartphone e tablet per poi seguire la diretta del match.

GENOA (3-4-1-2): Sirigu; Biraschi, Masiello, Criscito; Sabelli, Badelj, Rovella, Czyborra; Hernani; Destro, Buksa.

PERUGIA (4-3-3): Chichizola; G. Angella, Sgar, Lisi, Dell’Orco; Carretta, Kouan, Vanbaleghem; Burrai, Murano, Falzerano.