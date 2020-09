Genoa, oggi è il giorno di Pjaca: visite mediche nel pomeriggio

Il croato lascia la Juventus in prestito secco e si prepara a diventare un giocatore rossoblù. Non è previsto un diritto di riscatto.

Marko Pjaca e la si dicono nuovamente arrivederci. Dopo i mesi di prestito all' prima del lockdown, stavolta il croato cambia destinazione: rimarrà in , con la maglia del .

Come riporta 'Sky Sport', l'affare si è definito in prestito secco. Senza dunque diritti di riscatto in favore dei rossoblù. L'ex sarà un rinforzo in più per l'attacco di Rolando Maran.

Pjaca nella scorsa stagione ha ritrovato il campo e segnato anche un goal nelle cinque presenze che ha collezionato (una con la , quattro in ). Veniva da un lungo infortunio, la rottura del legamento crociato, la seconda.

Non si tratta dell'unico colpo che il Genoa sta chiudendo: a un passo anche l'arrivo di Davide Zappacosta, anche lui reduce da un lungo infortunio. Atteso oggi alle visite mediche insieme a Pjaca.