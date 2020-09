Zappacosta al Genoa in prestito: c'è l'accordo con il Chelsea

Davide Zappacosta, appena rientrato al Chelsea dalla Roma, torna in Serie A: il Genoa punta su di lui dopo il mancato arrivo di Karsdorp.

Ancora in , ma questa volta lontano da . Davide Zappacosta torna a giocare nel nostro campionato: a riportarlo in è il , che nelle ultime ore ha raggiunto un accordo con il , proprietario del cartellino.

Operazione conclusa sulla base di un prestito, come rivela 'Sky'. E Zappacosta che si prepara a indossare la quarta maglia di un club di Serie A dopo quelle del , dell' e della Roma.

Avventura sfortunatissima, quella nella Capitale: nei primi giorni di ottobre 2019, Zappacosta ha infatti riportato la rottura del crociato del ginocchio destro, dovendo rimanere ai box per diversi mesi. L'emergenza COVID-19 gli ha consentito di tornare in campo prima della fine del campionato, senza però che la Roma decidesse di tenerlo in rosa.

Nemmeno il Chelsea conta su Zappacosta: esclusa sin da subito la permanenza a Londra dell'ex esterno giallorosso. A puntare su di lui è il Genoa, che non è riuscito a prendere l'olandese Karsdorp dalla Roma e ha deciso di virare il proprio mirino su di lui.