Genoa, infortunio alla spalla per Biraschi: stop di 3 mesi

Stop di circa 3 mesi per Davide Biraschi, nei giorni scorsi operato alla spalla: tornerà a disposizione del Genoa solo nel nuovo anno.

Non solo i risultati negativi in campionato per il , penultimo in classifica con il solo ad aver fatto peggio: per i liguri c'è da registrare anche un lungo infortunio che non fa felice il tecnico Rolando Maran.

Trattasi di Davide Biraschi, reduce dall'operazione alla spalla destra per far fronte alla lussazione scapolo omerale rimediata nei minuti finali del primo tempo di -Genoa.

L'intervento chirurgico dei giorni scorsi è andato a buon fine, ma i tempi di recupero non saranno brevi: circa 3 mesi di stop per Biraschi e appuntamento direttamente al 2021, secondo quanto riportato da 'Il Secolo XIX'.

Una tegola importante per il 'Grifone' che perde uno dei suoi leader difensivi proprio nel peggior momento della stagione.