Genoa, idea Mustafi per la difesa: contatti in corso

Il campione del mondo con la Germania a Brasile 2014 può essere il rinforzo giusto per Ballardini per la difesa: trattativa in corso.

Il Genoa lavora per rafforzare la difesa e all'orizzonte ci potrebbero essere due rinforzi. Secondo 'Sky Sport', il primo è Johan Vazquez, 22enne difensore del Pumas, che potrebbe diventare rossoblù nelle prossime ore. L'altro è una vecchia conoscenza del calcio italiano, anzi, proprio della città di Genova: si tratta di Shkodran Mustafi, classe 1992, ex Sampdoria, svincolato dopo la fine del contratto con lo Schalke 04, club dove era arrivato nello scorso gennaio dopo quattro stagioni e mezzo con la maglia dell'Arsenal. Una seconda parte di stagione, con più ombre che luci, complice anche il cammino deficitario della squadra tedesca, concluso con un'amara retrocessione. Scelti da Goal Guida TV: dove vedere tutto il calcio in diretta TV e streaming

Amichevoli estive Serie A 2021: calendario, risultati, dove vederle in tv e streaming

Calendario Serie A 2021/2022: prima giornata, big match e gare da seguire Tedesco di origini albanesi, campione del mondo con la Germania nel 2014, Mustafi ha messo insieme in carriera 151 presenze con l'Arsenal e 81 con il Valencia. In carriera ha all'attivo anche 20 partite giocate con la sua nazionale. Per Mustafi l'Italia sarebbe un gradito ritorno: arrivò a giocare con la maglia della Sampdoria a gennaio del 2012, in B giocando poi 50 partite nei successivi due campionati di Serie A fino al 2014, poi il trasferimento all'estero. Il difensore tedesco oggi pomeriggio incontrerà il Grifone per capire se ci saranno i margini per un trasferimento. Il ritorno in Liguria potrebbe essere una prospettiva realistica.