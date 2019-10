Genoa, Gattuso dice no: in corsa Guidolin e Thiago Motta

Gennaro Gattuso defila la sua candidatura per la panchina del Genoa, preferisce aspettare altri progetti italiani o esteri

Gennaro Gattuso non siederà sulla panchina del : è lui stesso a defilarsi dal Grifone, secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', non essendo stato convinto dal progetto presentatogli da Preziosi. L'ex allenatore del preferisce aspettare proproste più allettanti, italiane o estere che siano.

La situazione in casa Genoa rimane complicata, con Andreazzoli che appare sempre più in balia degli eventi, con uno stuolo di candidati pronti a occupare la sua panchina in caso di esonero. La società ligure, in attesa di una risalita sul campo da parte della squadra, non resta con le mani in mano e ha avviato i primi contatti con diversi allenatori: i nomi più gettonati sono Davide Nicola e Stefano Pioli, anche se è notizia degli ultimi giorni l'ingresso di due new entry per la panchina rossoblu.

L'ultimo nome a suscitare l'interesse del patron Preziosi pare che sia Thiago Motta, ex calciatore del Grifone in cerca della sua prima esperienza su una panchina importante, che sarebbe molto felice di riabbracciare i tifosi genoani che lo hanno sempre ricoperto di affetto. L'altro nome nuovo accostato al Genoa è Francesco Guidolin, ex allenatore di e , che ritroverebbe una panchina di dopo essersi preso un periodo di allontanamento dai campi da calcio.

La storia fra Aurelio Andreazzoli e il Genoa, però, non è ancora conclusa e la partita di sabato sera contro il Milan potrebbe essere decisiva in termini di rilancio del progetto iniziato in estate: alla società genoana, infatti, basterebbe vedere un'evoluzione a livello di prestazione e non solamente di risultato, per continuare il cammino intrapreso.