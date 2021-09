Genoa-Fiorentina dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Genoa ospita la Fiorentina nell'anticipo della 4ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

GENOA-FIORENTINA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Genoa-Fiorentina

Genoa-Fiorentina Data: 18 settembre 2021

18 settembre 2021 Orario: 15.00

15.00 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

Il Genoa di Davide Ballardini sfida in casa la Fiorentina di Vincenzo Italiano nell'anticipo della 4ª giornata di Serie A. I liguri sono dodicesimi in classifica con 3 punti dopo 3 partite, frutto di una vittoria nell'ultimo turno a Cagliari e 2 sconfitte, mentre i toscani si trovano all'8° posto a quota 6, con un cammino di 2 vittorie e una sconfitta.

Nelle 50 partite casalinghe del Grifone in Serie A contro i viola, il risultato più frequente è stato il pareggio, verificatosi ben 21 volte, a fronte di 15 successi rossoblù e di 14 affermazioni dei gigliati.

Il Genoa, inoltre, ha perso solo una delle ultime 7 gare al Ferraris contro la Fiorentina (2-3 nel maggio 2018), per il resto ha riportato nel parziale 2 vittorie e 4 pareggi. Assieme a Bologna e Salernitana, tuttavia, i rossoblù sono una delle tre squadre che finora non sono andate in goal nel primo tempo, mentre sono penultimi, preceduti soltanto dal Cagliari (5 reti subite) per goal presi nella prima frazione di gioco (4).

L'algerino Mohamed Fares, autore di una doppietta alla Unipol Domus nell'ultima giornata, è il giocatore più prolifico del Grifone con 2 goal realizzati, mentre Dusan Vlahovic, con un bottino di 3 reti, è il bomber dei viola e il 3° più giovane Millennial ad aver già raggiunto quota 30 goal in carriera dopo Haaland e Sancho.

Fra i rossoblù nota di merito per l'esterno Andrea Cambiaso: è il più giovane difensore ad aver partecipato alla realizzazione di 3 goal (una rete e 2 assist) nei top 5 campionati europei. In questa pagina tutte le informazioni su Genoa-Fiorentina: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO GENOA-FIORENTINA

Genoa-Fiorentina si disputerà il pomeriggio di sabato 18 settembre 2021. Il fischio d'inizio della partita, che sarà la 101ª in Serie A fra le due formazioni e sarà arbitrata dal signor Daniele Chiffi della sezione di Padova, è previsto per le ore 15.00.

L'anticipo Genoa-Fiorenrina sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5, oppure ancora ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca della gara Genoa-Fiorentina su DAZN sarà affidata a Gabriele Giustiniani, che sarà affiancato da Alessandro Budel al commento tecnico.

Tramite DAZN sarà possibile vedere Genoa-Fiorentina in diretta streaming anche sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, e sui vari dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android e successivamente avviandola e selezionando la gara dal palinsesto.

Al termine del confronto gli highlights e l'evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione on demand.

I lettori di Goal potranno seguire Genoa-Fiorentina anche in diretta testuale sul sito. Collegandosi con il portale avranno gli aggiornamenti in tempo reale sulla gara, dalle formazioni a dove vederle in tv e streaming.

Ballardini partirà a livello tattico con il consueto 3-5-2, per poi cambiare eventualmente disposizione a gara in corso, come già fatto a Cagliari nell'ultimo turno. Davanti al portiere Sirigu, in difesa la linea a tre sarà composta da Maksimovic, Biraschi e Criscito. Sulle fasce agiranno dal 1' Cambiaso a destra e Fares a sinistra, con Sabelli e Ghiglione pronti ad entrare a gara in corso. In mediana la regia sarà affidata al giovane Rovella, con Sturaro e Abdoulaye Touré mezzali. Davanti si va verso la riproposizione del tandem composto da Pandev e Destro. Possibili i forfait dell'ex Badelj, vittima di lombosciatalgia, e dell'ecuadoriano Caicedo, che accusa un affaticamento muscolare.

Italiano schiererà i viola con il 4-3-3. Nel tridente offensivo gli esterni alti Callejón e Nicolas González affiancheranno il centravanti Vlahovic. In mediana l'uruguayano Torreira sarà il playmaker, con Bonaventura e Castrovilli (favorito su Duncan) al suo fianco nel ruolo di mezzali. In difesa k.o. Venuti per un problema alla spalla sinistra, a destra agirà dal 1' lo spagnolo Odriozola, con Biraghi sulla corsia mancina e la coppia centrale formata da Milenkovic e Igor, quest'ultimo in vantaggio su Martínez Quarta e Nastasic. Fra i pali, infine, ballottaggio fra il polacco Dragowski e Terracciano.

GENOA (3-5-2): Sirigu; Maksimovic, Biraschi, Criscito; Cambiaso, Sturaro, Rovella, Touré A., Fares; Pandev, Destro.

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Callejón, Vlahovic, N. González.