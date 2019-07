Genoa, l'ex Van't Schip è il nuovo allenatore della Grecia

John Van't Schip sarà il nuovo allenatore della Grecia per tutta la durata delle qualificazioni ai prossimi Mondiali 2022.

Primo ruolo da commissario tecnico in carriera per John Van't Schip, ex giocatore del ed ex allenatore del PEC Zwolle. Dopo l'ultima avventura sulla panchina olandese è arrivata la chiamata della Grecia, che gli affiderà la panchina fino alla fine delle qualificazioni ai prossimi Mondiali 2022.

La federazione greca ha inoltre annunciato che Aaron Winter, altra vecchia conoscenza della nostra , sarà l'assistente di Van't Schip insieme a Michael Valkanis. La Grecia è impegnata nel girone J insieme a , Finlandia, Armenia, e Liechtenstein.

Van't Schip arriva sulla panchina della formazione ellenica dopo Claudio Ranieri, Sergio Makarian, Michael Skibbe e Angelos Anastasiadis: il debutto ufficiale è previsto per il 5 settembre in occasione del match contro la Finlandia.