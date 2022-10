Genoa-Cagliari dove vederla: Sky, DAZN o Helbiz? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Genoa sfida il Cagliari nell'anticipo dell'8ª giornata di Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

GENOA-CAGLIARI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Genoa-Cagliari

Genoa-Cagliari Data: 7 ottobre 2022

7 ottobre 2022 Orario: 20.30

20.30 Canale tv: DAZN , Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 satellite, 473 digitale terrestre) ed Helbiz Live

, Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 satellite, 473 digitale terrestre) ed Streaming: DAZN, Sky Go, NOW, Helbiz Live, OneFootball

Il Genoa di Alexander Blessin affronta il Cagliari di Fabio Liverani nel big match e anticipo dell'8ª giornata di Serie B. I liguri sono quarti in classifica con 14 punti, frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta, gli isolani si trovano al 9° posto a quota 10 con un cammino di 3 vittorie, un pareggio e 3 sconfitte.

Le due formazioni si sono affrontate 22 volte finora in Serie B, con un bilancio leggermente favorevole agli isolani, che hanno ottenuto 9 vittorie a fronte di 5 pareggi e 8 affermazioni del Grifone. Nelle 6 sfide più recenti, il Genoa ha vinto solo una volta nel precedente più recente del 2003/04, rimediando per il resto 4 sconfitte e un pareggio.

Il Grifone ha collezionato una sconfitta, un pareggio e 2 k.o. di fila nelle 4 giornate precedente, mentre i sardi hanno collezionato 2 vittorie e 2 sconfitte nelle ultime 4 gare giocate nel torneo. Sono diversi gli ex presenti nelle fila delle due squadre: fra questi Pajac e Strootman nel Genoa, Goldaniga, Barreca, Lapadula e Pavoletti fra i sardi.

Massimo Coda è il miglior marcatore del Genoa in campionato con 2 reti, dall'altra parte con lo stesso bottino realizzativo Marco Mancosu guida fra i realizzatori isolani. In questa pagina tutte le informazioni su Genoa-Cagliari: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO GENOA-CAGLIARI

Genoa-Cagliari si disputerà la sera di venerdì 7 ottobre 2022 alle ore 20.30 nel palcoscenico dello Stadio Luigi Ferraris di Genova. Sarà la 23ª sfida fra le due formazioni nel campionato di Serie B.

DOVE VEDERE GENOA-CAGLIARI IN TV

Grazie a DAZN sarà possibile seguire la partita Genoa-Cagliari scaricando la relativa app su smart tv di ultima generazione oppure su console di gioco come PlayStation e Xbox, oltre che su dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast, TIMVISION Box e decoder Sky Q (per coloro che sono abbonati anche alla tv satellitare).

La partita verrà inoltre trasmessa in diretta anche da Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 del digitale terrestre) e Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 del digitale terrestre).

Per seguire la diretta di Genoa-Cagliari si potrà scaricare su smart tv anche l'app di Helbiz Live: occorrerà sottoscrivere una delle offerte e quindi selezionare la partita fra quelle in programmazione.

GENOA-CAGLIARI IN DIRETTA STREAMING

Scaricando le app di DAZN, Sky Go, Helbiz Live e OneFootball si potrà vedere Genoa-Cagliari in diretta streaming su tutti i dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad. La partita potrà inoltre essere seguita anche su pc e notebook collegandosi con il sito ufficiale delle varie piattaforme che ne detengono i diritti.

Per gli utenti DAZN, dopo il fischio finale, sarà possibile anche vedere gli highlights e l'evento integrale in modalità on demand. Un'ulteriore opzione è costituita da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre anche la visione delle gare di Serie B agli utenti che acquistano il ticket Sport.

FORMAZIONI UFFICIALI GENOA-CAGLIARI

Blessin si affiderà al 4-2-3-1. In attacco da centravanti agirà il bomber Coda, con Yalcin, Aramu e Gudmundsson a sostegno sulla trequarti. L'ex Strootman e Frendrup potrebbero essere i due mediani davanti alla difesa. Fra i pali ci sarà Josep Martínez, mentre il reparto arretrato vedrà Bani e Dragusin, favoriti su Ilsander e Vogliacco, formare la coppia centrale, con Sabelli e Pajac terzini.

Liverani potrebbe optare ancora per il 4-3-2-1. Davanti al portiere Radunovic, a destra Di Pardo si candida a rilevare Zappa, mentre a sinistra Obert è favorito su Carboni per sostituire Barreca, non al meglio dopo il match con il Venezia. Discorso simile per Rog a centrocampo, che sarà quasi sicuramente rimpiazzato da Viola come mezzala sinistra, con Makoumbou playmaker e diga e Nandez candidato come mezzala destra. Sulla trequarti Falco o Luvumbo giocheranno accanto a Mancosu. In attacco rientrerà dall'inizio Lapadula al posto di Pavoletti.

GENOA (4-2-3-1): Josep Martínez; Sabelli, Bani, Dragusin, Pajac; Strootman, Frendrup; Yalcin, Aramu, Gudmundsson; Coda. All. Blessin

CAGLIARI (4-3-2-1): Radunovic; Di Pardo, Goldaniga, Altare, Obert; Nandez, Makoumbou, Viola; Falco, Mancosu; Lapadula. All. Liverani