Dopo Genoa, Vasco e Standard, altro club per la 777 Partners: il Red Star FC

La 777 Partners continua ad allargarsi. Il gruppo statunitense, che ha acquisito il Genoa a fine 2021, ha investito anche nello Standard Liegi in Belgio e nel Vasco da Gama in Brasile. Ora è stato definito anche l'accordo tra la holding americana e un club francece, il Red Star FC.

Compagine di Parigi attualmente nella terza serie francese, il Red Star FC ha confermato attraverso i propri canali ufficiali di essere passato nelle mani di 777 Partners. Anche il Genoa, sempre via social, ha applaudito il nuovo ingresso nella galassia dell'azienda di Miami.

Mentre il PSG domina in Ligue 1 e il Paris FC lotta per la promozione nella massima serie, un'altra squadra di Parigi dunque potrebbe presto avere voce in capitolo in città. Il primo obiettivo sarà ovviamente la promozione in Ligue 2 nel 2023, visto l'attuale undicesimo posto in classifica, per poi combattere con le grandi della nazione

“È un vero piacere per 777 Partners far parte della storia del Red Star FC. Il club ha un’identità unica nel mondo del calcio ed è un onore aiutare a costruire il suo futuro rispettando le sue tradizioni. In qualità di custode della storia del club, Patrice Haddad ha svolto un lavoro eccezionale e siamo lieti di lavorare al suo fianco per continuare a sviluppare il club. 777 Partners ha maturato una solida esperienza nella gestione di società calcistiche dal glorioso passato. Non vediamo l’ora di finalizzare la sua acquisizione e lavorare fianco a fianco con tutti i nostri partner e sostenitori per mettere a frutto questa esperienza per tutti coloro che hanno nel cuore il Red Star FC".

L'operazione per l'acquisizione del Red Star da parte di 777 Partners dovrebbe aggirarsi sui 10 milioni di euro. La squadra della periferia parigina in passato è riuscita a conquistare ben cinque Coppa di Francia, tanto da essere tra le compagini con più titoli in questa competizione (dopo PSG, Marsiglia, Saint-Etienne e Lille.

Il Red Star è stato tra l'altro fondato da Jules Rimet, dirigente francese noto per aver ricoperto il ruolo di presidente della FIFA: fino agli anni '70 la Coppa del Mondo prendeva il nome proprio dall'ex numero uno del calcio internazionale. Nel corso degli ultimi decenni la squadra di Parigi ha veleggiato tra seconda e terza serie, dopo aver militato in Ligue 1 in diverse occasioni. Ora l'acquisizione da parte di 777 Partners per voltare pagina.