Genk-Napoli, le formazioni ufficiali: Milik con Lozano, Insigne in tribuna

Le formazioni ufficiali di Genk-Napoli: Insigne clamorosamente in tribuna, attacco Milik-Lozano, panchina per Mertens e Zielinski. Elmas dal 1'.

Le formazioni ufficiali:

GENK (4-2-3-1): Coucke; Mahle, Cuesta, Lucumì, Uronen; Berge, Hrosovsky; Ito, Hagi, Bongonda; Samatta. All. Mazzù.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Elmas, Fabian Ruiz; Milik, Lozano. All. Ancelotti.

Dopo la brillante vittoria al debutto col , il cerca i 3 punti anche in casa del per continuare a guidare il Girone E di .

Ancelotti regala un colpo di scena inatteso: Lorenzo Insigne, dopo aver riposato domenica col , finisce in tribuna. Attacco Milik-Lozano, con Mertens a riposo in panchina. Elmas al fianco di Allan in mediana, a sinistra agirà Fabian Ruiz. Tra i pali Meret, sulle fasce Di Lorenzo e Mario Rui, Manolas e Koulibaly coppia centrale di difesa.

Genk col figlio d'arte - nonchè ex - Ianis Hagi tra le linee a sostegno di Samatta, coadiuvato da Ito e Bongonda sugli esterni. Berge-Hrosovsky cerniera a protezione della retroguardia.