Gedson Fernandes, l'ultimo talento NxGn del Benfica

L'ascesa del giovane centrocampista ha sorpreso molti, anche lui stesso, ma è un premio per il suo grande impegno.

"È stata una partita unica. Mi è sempre piaciuto andare allo stadio, ho sempre amato l'ambiente che si respira, è eccitante. La parima gara è stata un sogno. Quando ho calpestato il prato verde ho quasi avuto un blackout".

Avrà probabilmente sentito un po' di pressione quando ha fatto il suo debutto per il Benfica, ma le performances di Gedson Fernandes per la squadra portoghese non sono sono state quelle di un ragazzo timido, ma di un giocatore già inserito nella prima squadra.

Il ragazzo 19enne ha fatto il duo debutto nel campionato portoghese e quello in Champions League nel giro di qualche mese, attirando velocemente su di sé gli occhi di alcune grandi squadre europee, come la Juventus ad esempio.

Il suo recente settimo posto nella classifica del Golden Boy testimonia quanto di buono fatto nella sua esperienza al Benfica, fino ad ora. Mentre le sue prestazioni in Champions League, soprattutto nei play-off, sono valse ore per i giganti portoghesi, sorpresi dall'incredibile impatto di Gedson Fernandes nella squadra.

"Non mi aspettavo capitasse tutto così in fretta. Ho apprezzato la fiducia che la squadra e l'allenatore hanno riposta in me", ha detto Fernandes. "I miei compagni mi aiutano davvero molto. La squadra è cresciuta tanti, abbiamo lavorato sodo. Ho tanti obiettivi da raggiungere e sono felice qui".

"Sono rimasto senza parole, non mi aspettavo tutto questo, ma sono felice. E' un segno che il lavoro fatto bene paga sempre. E' un sentimento unico, inspiegabile. Sono in uno dei migliori club al mondo, a casa mia, dove sono anche cresciuto".

Tecnicamente abile, con una buona stazza fisica e un grande fiuto per il goal, Fernandes ha completato oltre la metà dei suoi dribbling tentati e vinto oltre il 50% dei duelli aerei in questa stagione. Oltre a vantare una precisione nei passaggi di oltre l'82% nel campionato portoghese e nella Champions League.

La sua abilità nel distribuire palloni per i compagni è supportata dall'altro lato anche a quella di difendere in modo pragmatico; Fernandes effettua circa due taclkes a parita e guadagna una media di 3,5 falli nel campionato portoghese, sempre a partita. Il dato più alto nella lega.

Tutte queste statistiche promettono Fernandes ad un brillante futuro, che è monitorato come detto dall'interesse di Juventus e anche del Manchester United. Se i suoi progressi nel 2019 seguiranno la striscia del 2018, non ci vorrà molto affinché Fernandes spicchi il volo verso l'elite del calcio mondiale.