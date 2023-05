Gazzetta dello Sport - Zaniolo sogna l'Italia: rispunta il Milan

Il giocatore, oggi al Galatasaray, vorrebbe tornare in Italia. La destinazione preferita resta il Milan, già vicino a Zaniolo lo scorso gennaio.

Nicolò Zaniolo torna in orbita Milan. Secondo quanto riporta 'La Gazzetta dello Sport', infatti, il giocatore spingerebbe per tornare in Italia già la prossima estate dopo soli sei mesi in Turchia.

Trasferitosi al Galatasaray negli ultimissimi giorni di mercato dopo la rottura con la Roma, Zaniolo sta facendo bene a Istanbul ma vorrebbe tornare a giocare in Serie A e la destinazione preferita sarebbe quella rossonera.

Il Milan d'altronde anche a gennaio si era interessato a Zaniolo ma non era riuscito a soddisfare le richieste economiche della Roma, che alla fine ha ceduto il centrocampista al Galatasaray per 16 milioni di euro più 13 di bonus.

Una cifra consistente che adesso spinge il club turco a chiedere almeno 30 milioni di euro per cedere Zaniolo dopo soli sei mesi. Non è escluso però che il Galatasaray possa aprire al prestito, formula decisamente più gradita al Milan.

24 anni da compiere a luglio, Zaniolo spera che tornando in Italia per lui possano riaprirsi anche le porte della Nazionale dove non gioca ormai da quasi un anno.