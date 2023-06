Gazzetta dello Sport - Vlahovic in partenza: la Juventus pensa a Hojlund

Tanti i club interessati a Vlahovic, la Juventus pronta ad ascoltare le offerte. Per sostituire il serbo Giuntoli pensa a Hojlund.

Mercoledì a Torino arriva Timothy Weah, figlio d'arte destinato a sostituire Cuadrado nella rosa bianconera, ma l'estate della Juventus si annuncia a dir poco bollente.

In attesa di liberarsi dal Napoli e poter finalmente mettere nero su bianco l'accordo ormai raggiunto da tempo con Madama, Cristiano Giuntoli studia le mosse per regalare ad Allegri una squadra capace di competere fin da subito per lo Scudetto. Il tutto con un occhio sempre attento al bilancio.

Le cessioni, insomma, restano tema all'ordine del giorno. Quest'anno più che mai alla Continassa tutti devono tenere le valigie aperte, pronti a salutare e saltare sul primo aereo. Uno dei giocatori in partenza resta Dusan Vlahovic.

Nonostante una stagione tutt'altro che esaltante, d'altronde, gli interessamenti per l'attaccante serbo certo non mancano e davanti a una buona offerta i bianconeri lascerebbero partire Vlahovic. La destinazione? Madrid, Londra o Monaco di Baviera. L'asta è aperta.

Una volta incassato un bel gruzzoletto, secondo 'La Gazzetta dello Sport', Giuntoli sarebbe pronto a fiondarsi su un giocatore già seguito a lungo anche per il Napoli: Rasmus Hojlund. Il giovanissimo attaccante danese piace da sempre al futuro direttore sportivo che ora sogna di costruire intorno a lui la nuova Juventus.

Strapparlo all'Atalanta, ovviamente, non sarà facile anche a causa della fortissima concorrenza dei club di Premier League, che da tempo hanno puntato Hojlund proprio come Giuntoli. Ma un tentativo verrà fatto. Prima però bisognerà piazzare Vlahovic.