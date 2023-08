Gazzetta dello Sport - Spunta l’idea Amrabat per il centrocampo della Juventus

La Juventus ha individuato in Amrabat un potenziale obiettivo per il suo centrocampo: la Fiorentina lo valuta 25 milioni più bonus.

Sofyan Amrabat è stato sin qui uno dei protagonisti mancati di questa sessione estiva di calciomercato. Accostato a diversi top club europei nel corso degli ultimi mesi, non ha ancora trovato la destinazione dalla quale far partire il capitolo successivo della sua carriera.

La Fiorentina è entrata da tempo nell’ottica dell’idea di cederlo, ma al club gigliato non sono ancora arrivate offerte ufficiali per il suo cartellino.

Una situazione della quale potrebbe approfittare la Juventus che, secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, ha messo nel suo mirino proprio il centrocampista marocchino.

Amrabat piace sia ad allegri che a Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna e, considerando che le prime scelte, ovvero Milinkovic-Savic e Kessié sono sfumate (entrambi hanno preferito l’Arabia Saudita), il suo profilo può balzare adesso clamorosamente in pole position.

Amrabat sembra guardare più al Manchester United, che però fin qui non ha ancora iniziato a trattare con la Fiorentina. La Juventus lo sa, e sa anche la il club gigliato pretende almeno 25 milioni più bonus per il suo cartellino, ma c’è un fattore che potrebbe rendere la strada più in discesa.

Juve e Fiorentina hanno recentemente chiuso l’operazione Arthur e quindi si è venuto ad aprire un canale che ora i bianconeri vogliono sfruttare per capire qual è la situazione di Amrabat.

I prossimi giorni potranno dire di più su quello che sarebbe un trasferimento che avrebbe del clamoroso.