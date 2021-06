Gazzetta dello Sport - Il messaggio di Eriksen all'Inter: "Sto bene, spero di tornare presto"

Come riporta 'La Gazzetta dello Sport', via messaggio Christian Eriksen avrebbe rassicurato l'Inter: "Sto bene, spero di tornare presto".

Poche parole per un grandissimo sospiro di sollievo. Dopo il grande spavento per quanto accaduto ieri nel corso della partita tra Danimarca e Finlandia, per Christian Eriksen sembra essere passato il peggio.

E' stato lo stesso calciatore dell'Inter, come riporta la 'Gazzetta dello Sport', ad aver rassicurato i compagni di club circa le proprie condizioni fisiche nel messaggio scritto in serata nella chat di gruppo nerazzurra.

"Sto bene, spero di tornare presto".

Parole che hanno alleggerito una giornata che ha corso il forte rischio di assumere i connotati del dramma e che, fortunatamente, lascia in eredità solo una grande dose di paura.

Le reazioni dal mondo interista non si sono fatte attendere: dalle parole di Marotta alle esultanze con dedica da parte di Lukaku e di Hakimi, entrambi in goal con le maglie di Belgio e Marocco. Il finale più bello che ci si potesse augurare.