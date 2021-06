Marotta tranquillizza: "Eriksen ci ha mandato un messaggio"

Il dirigente nerazzurro è in stretto contatto con lo staff tecnico danese dopo il malore di Eriksen: "Abbiamo temuto qualcosa di drammatico".

Il peggio per Christiano Eriksen è stato scongiurato. A confermarlo, intervenendo durante il programma 'Notti Europee' su Raiuno, è Giuseppe Marotta.

L'amministratore delegato dell'Inter ha infatti rivelato come il centrocampista danese sia in buone condizioni, tanto da mandare un messaggio all'ambiente nerazzurro.

"Eriksen ha mandato un messaggio nella nostra chat interna, che dimostra il grande affiatamento che c'è nel gruppo squadra Inter. Non abbiamo parlato direttamente con Christian ma con lo staff medico della federazione danese e siamo stati tranquillizzati. Non vogliamo essere troppo invadenti. E' giusto che stia tranquillo. Ma proprio cinque minuti fa Eriksen ha voluto mandarci un messaggio in chat".

Marotta non nasconde di avere temuto il peggio guardando le immagini davanti alla tv.

"Abbiamo visto immagini dure, le immagini facevano presagire qualcosa di drammatico che purtroppo abbiamo anche visto sui nostri campi. Per fortuna non è stato così grazie all'intervento dei compagni e della struttura sanitaria presente allo stadio. Voglio ringraziare per tutti i messaggi di affetto, tra cui gli avversari sportivi. Lo sport ancora una volta si è veramente dimostrato di altissimo valore. C'è stata grande unità, vicinanza rispetto ad un giocatore che rappresentava in quel momento la Nazionale danese".

Infine una precisazione doverosa per evitare ulteriori speculazioni su quanto accaduto.