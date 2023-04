Gazzetta dello Sport - Leao vicino al rinnovo: c’è l’accordo col Milan

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, Leao è vicino al rinnovo con il Milan. Resta da sciogliere il nodo Sporting.

Per gli annuncia ufficiali di rito servirà probabilmente ancora un po’ di tempo, ma la strada sembra essersi fatta in discesa. Rafael Leao non è mai stato così vicino ad apporre la firma sul contratto che prolungherà la sua permanenza al Milan.

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, l’asso portoghese è pronto a legarsi per altri cinque anni al club rossonero, tanto che c’è già un accordo verbale tra le parti.

In Casa Milan si sono già definiti i dettagli per il nuovo contratto, ma affinché tutto si concretizzi con un prezioso ‘autografo’ è necessario prima che il giocatore risolva la sua situazione pendente con lo Sporting. Come è noto, Leao nel 2018 ha lasciato il club lusitano da svincolato per passare al Nizza, cosa questa che ha portato la società di Lisbona ad intraprendere un’azione legale.

Azione legale chiusasi con la decisione dei Tribunale arbitrale sportivo portoghese di dare ragione allo Sporting, condannando il giocatore ad un risarcimento che, tra interessi e spese legali incluse, si aggira sui 22 milioni di euro.

Sentenza questa confermata in appello, con il Tribunale di Milano che ha poi stabilito che all’attaccante sarebbe stato trattenuto il 20% dello stipendio mensile al fine di risolvere le pendenze con il suo vecchio club (che però si è appellato alla UEFA per poter avere almeno 45 milioni, ovvero il valore della clausola rescissoria che era inserita nel contratto del giocatore).

Le parti coinvolte sono al lavoro per cercare una soluzione che vada bene a tutti e, da questo punto di vista, in casa rossonera regna ottimismo.

Intanto un passo importante è già stato compiuto: l’intesa tra il Milan e Leao (il cui contratto da 1,5 milioni l’anno scadrà nel 2024) è stata trovata sulla base di un quinquennale da 7 milioni di euro netti più bonus, ai quali aggiungere altri 2 alla firma.

Il countdown è ormai partito e cresce l’attesa affinché tutto venga messo nero su bianco. Grazie al Decreto Crescita, l’ingaggio al lordo sarà di circa 9 milioni l’anno, una cifra tutt’altro che ‘impossibile’ per uno dei giocatore più determinanti a livello europeo.

I prossimi giorni diranno di più sulle tempistiche, ma intanto già si respira aria di rinnovo.