Gazzetta dello Sport - Conte a rischio stangata: insulti a Maresca nel tunnel

Antonio Conte rischia una squalifica corposa dopo Udinese-Inter: insulti all'arbitro Maresca in seguito alle proteste e al cartellino rosso.

Pareggio, niente vittoria e occasione mancata di agganciare il e aggiudicarsi il titolo di campione d'inverno: l' ha portato a casa un solo punto dallo scorbutico match di Udine, al cospetto di un' solida e attenta a non concedere spazi potenzialmente letali agli uomini di Conte.

Proprio il tecnico salentino è stato uno dei protagonisti con le vibranti proteste avanzate nel finale: troppo pochi (come da lui ammesso nel post-partita) i quattro minuti di recupero concessi dall'arbitro Fabio Maresca, 'pizzicato' da Conte così. Il riferimento è a Inter- 2-2 quando, in sala VAR, il fischietto napoletano non segnalò una netta trattenuta in area di Balogh ai danni di Perisic.

"Sei sempre tu Maresca eh. Sei sempre tu Maresca. Anche al VAR, sei sempre tu. Bravo Maresca".

Conte è stato espulso, e dopo lui anche Oriali: gli animi si sono surriscaldati al triplice fischio, quando a Maresca è scappata una frase che, anziché spegnerli, ha contribuito ad accenderli ulteriormente tra i componenti della panchina nerazzurra.

"Bisogna accettare quando non si vince".

Parole che hanno assunto il tono di una provocazione, preludio a quello che sarebbe successo poco dopo nel tunnel che porta agli spogliatoi: secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', Conte e Maresca si sono incrociati e hanno sfiorato addirittura il contatto fisico, evitato solo dall'intervento dei presenti, giocatori compresi.

Da parte dell'allenatore leccese sarebbero volati anche insulti pesanti nei confronti di Maresca, chiamato ora a rendere noto il referto che determinerà l'entità della squalifica da comminare a Conte, a rischio stangata.

Lo stop, infatti, potrebbe non limitarsi al solo match con il : esiste il forte rischio che si vada oltre anche la sfida di San Siro in programma sabato prossimo. E questo sarebbe un problema per l'Inter, che sarebbe privata del suo condottiero per più di una partita.