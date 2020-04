Gazzetta dello Sport - Cavani offerto all'Inter, Conte dice sì

L'attaccante uruguagio è in scadenza di contratto con il PSG: l'entourage dell'ex Napoli ha proposto il giocatore ai nerazzurri.

Dopo e , Edinson Cavani potrebbe intraprendere un'altra avventura in . Non più come talento in rampa di lancio, ma come veterano, attaccante navigato. Non per questo, di certo, meno forte di prima.

L'attaccante attualmente in forza al a fine stagione sarà, come noto, senza un contratto. Il suo futuro è ancora tutto da chiarire. Di certo c'è il potenziale interesse di molti club nei suoi confronti. Tanto che sono state molte le squadre accostate al classe 1987, tra cui la Juventus in caso di partenza di Higuain.

Secondo 'La Gazzetta dello Sport', tra i club in lizza rientrerebbe anche l'. L'entourage di Cavani, che sta sondando il terreno con diversi club, avrebbe contattato la società nerazzurra per proporre un trasferimento.

Altre squadre

Da Milano non c'è ancora stata una risposta, ma di certo c'è il benestare di Antonio Conte all'eventuale acquisto dell'uruguagio. Lo aveva cercato già alla e al , e anche l'estate scorsa, prima del 'sì' di Lukaku, era un'idea.

Ora le condizioni sono diverse, anche se non cambierà probabilmente la richiesta economica del giocatore, che attualmente a Parigi guadagna 12,5 milioni di euro all'anno. Cifre che potrebbero essere riviste al ribasso.

L'ipotesi di un rinnovo col PSG non sarebbe ancora tramontata, ma l'addio sembra al momento l'epilogo più probabile. E l'Inter, con Giroud sfumato, Sanchez partente e Lautaro in dubbio, potrebbe approfittarne.