Sky Sport - Juventus al bivio centravanti: suggestione Cavani se parte Higuain

Il futuro di Gonzalo Higuain è più che mai in dubbio: in caso di addio la Juventus potrebbe dare la caccia a Cavani, in scadenza con il PSG.

In attesa che il calcio possa ripartire dopo l'emergenza sanitaria che ha colpito l'intero sistema calcistico, la pianifica il proprio futuro riflettendo sul mercato. Tra le situazioni più incerte c'è quella riguardante Gonzalo Higuain, che potrebbe decidere di lasciare il club a fine stagione.

Secondo quanto riferito da 'Sky Sport', il 'Pipita' rientrerà in per evitare conseguenze legali, ma la sua permanenza a è più che mai in dubbio. L'argentino potrebbe infatti riflettere sul definitivo ritorno in patria per esigenze familiari, lasciando di fatto scoperto il ruolo del centravanti nella rosa di Sarri.

Da qui la suggestione Edinson Cavani, che lo stesso Fabio Paratici ha già corteggiato nell'estate del 2016, proprio prima di virare su Higuain. Un amore che potrebbe tornare prepotentemente di moda al termine dell'attuale stagione, quando scadrà il contratto del Matador con il .

Dopo il Pipita un altro grande ex attaccante del potrebbe vestire la maglia della rivale bianconera. Si tratta dunque di una soluzione che la dirigenza dei campioni d'Italia prenderà in considerazione per un eventuale affare low cost.

Dall'altro lato però la Juventus ha intenzione di dare la caccia anche a un nuovo attaccante più giovane, che possa garantire una certa continuità negli anni a venire diventando ben presto un punto fermo dello scacchiere.