Gazzetta dello Sport - Super offerta dall'Arabia per Allegri: vertice a Montecarlo

Dopo aver convinto Cristiano Ronaldo e Benzema gli arabi vorrebbero il grande colpo anche in panchina e tentano Allegri.

Allegri d'Arabia. L'indiscrezione, clamorosa, è rilanciata da 'La Gazzetta dello Sport' secondo cui il futuro del tecnico livornese potrebbe essere molto lontano da Torino. E dall'Italia.

Nonostante la recente conferma ufficiale sulla panchina bianconera da parte del CEO Scanavino, insomma, Allegri potrebbe lasciare la Juventus per iniziare una nuova avventura dall'altra parte del mondo seguendo le orme di grandi campioni come Cristiano Ronaldo e Karim Benzema.

Nelle prossime 24-48 ore sarebbe addirittura previsto un vertice tra le parti a Montecarlo. Oltre al tecnico saranno presenti alcuni intermediari e il proprietario di un club di Riad, al momento non ancora specificato anche se gli indizi porterebbero all'Al-Hilal.

Sul tavolo, ovviamente, una ricchissima offerta economica che consentirebbe ad Allegri di guadagnare almeno il triplo rispetto a quanto percepisce attualmente a Torino. Resta da capire se il tecnico accetterà di cambiare completamente vita trasferendosi dall'altra parte del mondo.

In caso di divorzio, la Juventus non si farà trovare impreparata e con i 40 milioni di euro lordi risparmiati tra Allegri e staff potrebbe ripartire da un grande ex. I nomi? Igor Tudor o Antonio Conte. La palla, però, resta tra i piedi di Max.