Gazzetta dello Sport - Allegri litiga con Baccin e Marotta: "M***e, tanto arrivate sesti"

Duro scontro tra Allegri e i dirigenti nerazzurri dopo Inter-Juventus, poi il tecnico sprona la squadra: "Non dobbiamo mandarli in Champions".

In casa Juventus sono giorni di grande nervosismo. Dopo la frase sfuggita ad Allegri al termine della partita di campionato col Napoli ("Finalmente avete vinto uno Scudetto") e la squalifica di Landucci per gli insulti rivolti a Spalletti, il protagonista di un nuovo alterco è ancora il tecnico bianconero.

Secondo quanto riporta 'La Gazzetta dello Sport', infatti, al termine di Inter-Juventus, una volta rientrato nel tunnel degli spogliatoi Allegri si sarebbe rivolto con parole pesanti nei confronti del dirigente nerazzurro Baccin.

"Siete delle m…, ma tanto arrivate sesti”, avrebbe urlato Allegri nel cui mirino a sorpresa sarebbe finito anche Beppe Marotta, ovvero il dirigente che lo aveva fortemente voluto alla Juventus e che qualche tempo fa aveva cercato di portarlo anche all'Inter dopo l'addio di Antonio Conte.

Un segnale di ulteriore nervosismo in un momento estremamente delicato per la Juventus, reduce da tre sconfitte consecutive in campionato ed eliminata dalla Coppa Italia. Senza contare le vicende extra-campo.

Allegri poi si sarebbe sfogato anche con la squadra per la brutta prestazione, invitando i giocatori a dare di più nelle prossime settimane anche per estromettere i nerazzurri dalla corsa europea: "Dobbiamo arrivare davanti a loro, non dobbiamo mandarli in Champions”.

A questo punto resta da capire se gli ispettori federali presenti a 'San Siro' abbiano sentito quanto successo e se ci saranno conseguenze disciplinari per le frasi di Allegri.