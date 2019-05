Gazidis cambia il Milan: anche Leonardo via senza Champions

Gazidis vuole ricostruire il Milan scovando giovani talenti e pensa a un nuovo direttore sportivo, senza Champions quasi certo l'addio di Leonardo.

Nuova rivoluzione in vista a Casa dove Ivan Gazidis, insediatosi da pochi mesi come amministratore delegato, ha in mente di cambiare qualcosa nei quadri dirigenziali rossoneri.

A rischiare secondo 'La Gazzetta dello Sport' è soprattutto Leonardo col quale d'altronde già dal suo arrivo non c'è mai stata totale identità di vedute.

Non è un mistero, ad esempio, che lo scorso gennaio sia stato Gazidis a bloccare il possibile ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan su cui stava lavorando proprio Leonardo.

La sensazione insomma è che, soprattutto se il Milan dovesse fallire l'aggancio al quarto posto, Leonardo verrà sollevato dall'incarico per cercare un profilo diverso.

L'idea di Gazidis è quella di avere un direttore sportivo in grado di scovare giovani talenti in giro per il mondo. Identikit a cui corrisponde perfettamente la figura di Campos, oggi al ma che in passato ha fatto grande il dei vari Mbappé, Lemar e Bernardo Silva.

Gazidis però non vuole del tutto ammainare le bandiere rossonere e dunque Paolo Maldini dovrebbe restare con compiti operativi ma anche di rappresentanza.

Infine non è ancora certo il futuro di Gattuso che può vantare un rapporto diretto con Gazidis ma che, senza qualificazione alla prossima , difficilmente conserverà la panchina.

Il nome dell'allenatore comunque sarà scelto in base al progetto di Gazidis e alle idee del nuovo direttore sportivo. Prima dell'ennesima rivoluzione c'è da chiudere al meglio una stagione travagliata.