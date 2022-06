Gattuso può tornare in panchina: contatti col Valencia di Lim

Gennaro Gattuso è in trattativa con Peter Lim, maggiore azionista del Valencia: può prendere il posto di José Bordalas, vicino all'addio.

Sembra essere agli sgoccioli il periodo da disoccupato di lusso di Gennaro Gattuso, senza una panchina dal termine della stagione 2020/21 affrontata col Napoli: secondo quanto appreso da GOAL, sono fitti i contatti col Valencia.

Trattativa in corso tra l'agente Jorge Mendes e Peter Lim, uomo d'affari singaporiano e maggiore azionista del club spagnolo: il tecnico calabrese è in lizza per prendere il posto di José Bordalas, destinato ad interrompere il suo rapporto con la società nonostante il contratto in scadenza tra un anno.

Gattuso prenderebbe le redini di una squadra finita fuori dalle coppe europee per la terza stagione consecutiva, in virtù del deludente 9° posto dell'annata appena conclusa.

Niente Italia dunque per 'Ringhio', dopo il clamoroso dietrofront di un anno fa che portò allo scioglimento dell'accordo con la Fiorentina a causa di vedute diverse sulla campagna rafforzamenti.