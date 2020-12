Il messaggio di Gattuso a Insigne: "Voglio vederlo sorridere di più"

Match point continentale per il . Gli azzurri, impegnati sul campo dell' AZ Alkmaar nella quinta giornata del Girone F di , vincendo staccherebbero il 'pass' per i sedicesimi con 90' d'anticipo.

Gennaro Gattuso, alla vigilia del match previsto giovedì alle 21, ha preso la parola in conferenza stampa.

"L'AZ è una squadra giovane con caratteristiche precise, a Napoli non ha giocato il suo calcio per tanti giocatori col Covid, siamo rimasti molto sorpresi all'andata. Noi tanto possesso ma letti, domani sarà un'altra partita, loro in Europa rispettano di più gli avversari che in , possono crearti difficoltà con tecnica e velocità".

"Maradona? Diego ha cambiato la storia del calcio in . I napoletani hanno visto la fortuna di vederlo da vicino, io sono ancora arrabbiato con mio padre perchè non mi portò a vederlo allo stadio. Lo Scudetto si giocava solo a Milano e ed una squadra piccola come il Napoli in quel momento è riuscita a vincere in Italia e Europa".

"Insigne è eccezionale, abbina tecnica a grande impegno nel non possesso. Siccome è il capitano vorrei vederlo sorridere un po' di più, se sorride lui sorride tutta la squadra. Voglio di più a livello caratteriale, è un bravo ragazzo e lo voglio positivo ed è uno dei più forti che abbiamo in squadra".