Gattuso avvisa il Napoli: "In campo senza fare calcoli"

Sconfitto a sorpresa nella prima fase a gironi di , il si rituffa in campo continentale, ospitando al San Paolo la . Squadra ostica, quella basca, decisa a migliorare l'ottima scorsa stagione, attualmente in testa al campionato spagnolo.

Fresco del successo in rimonta contro il in , il Napoli vuole dimenticare la sconfitta contro l'AZ, arrivata di misura e sicuramente inaspettata, sopratutto considerando i molteplici casi di coronavirus che avevano dimezzato la squadra olandese prima del match contro il team Gattuso.

Proprio Gattuso ha parlato alla vigilia di Napoli-Real Sociedad:

"Abbiamo preso una mazzata con l'AZ, facendo la gara che dovevamo fare, seppur a bassi rirtmi. Ci assomigliamo perché giocano bene, hanno cattiveria e non a caso sono primi in classifica. Match importante, ma ci sono ancora 15 punti a disposizione".

Si torna alla sconfitta con l'AZ, che per Gattuso è inspiegabile:

Per il tecnico del Napoli non c'è un team A e uno B:

"Non voglio più sentir parlare di titolari e riserve, ci sono i 5 cambi e chi entra ti può far vincere, non voglio vedere una faccia arrabbiata ma solo gente motivata che entra ed incide".

Per Gattuso l'essenziale è dimenticare l'AZ:

"E' passata, siamo qui e sfideremo una squadra in salute, prima in classifica. Servirà una grande prestazione, non solo tecnica, ma di squadra, di sofferenza. Ci possono mettere in difficoltà, ma anche noi possiamo farlo e andremo in campo senza fare calcoli".