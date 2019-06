Gattuso al Newcastle torna di moda: per i bookmakers è il favorito

Dopo l'addio al Milan, Gattuso potrebbe ripartire dalla Premier League. In lizza per la panchina del Newcastle anche Monk e Mourinho.

Con l'addio di Benitez al si è aperto il toto sostituto. Lo spagnolo andrà infatti ad allenare in , con il club bianconero ora a caccia di un nuovo allenatore per la prossima stagione. In sono sicuri: davanti a tutti c'è Rino Gattuso, pronto a ripartire dopo l'addio al .

Per i bookmakers, infatti, Gattuso è il favorito per ricoprire il ruolo di post Benitez. Il Newcastle starebbe però pensando anche a Garry Monk, nonchè a Mourinho. Il nome dell'ex tecnico rossonero non è però una novità, visto che già qualche mese fa si era parlato di un suo possibile approdo in Premier.

Gattuso aveva smentito la possibilità di guidare il Newcastle durante il suo regno al Milan, ma ora potrebbe realmente tornare nel Regno Unito ventuno anni dopo l'esperienza da giocatore al . Lo sponsor principale in questo senso sarebbe il super agente Mendes, con cui il tecnico si è incontrato all'epoca delle voci su un futuro inglese.

Il capitolo allenatore non sembra comunque quello più pressante attualmente a Newcastle, vista la trattativa tra il proprietario Mike Ashley e Khalid bin Zayed Al Nahyan, cugino del proprietario del desideroso di entrare nel mondo del calcio per far grande il club bianconero.

Alla pari di Gattuso sono diversi i tecnici italiani in cerca di panchina: alcuni di loro, come Allegri e Spalletti, potrebbero stare fermi per un anno e tornare a guidare una squadra solamente nel 2020 dopo diversi anni sulla cresta dell'onda.

Gattuso invece non vede l'ora di tornare a lavorare: il Newcastle intriga, nei prossimi giorni la verità su una panchina che potrebbe diventare importantissima se dovesse andare in porto la cessione societaria.