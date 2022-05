Gasperini rimane all'Atalanta, l'annuncio: "Ripartiamo con lui al 100%? Sì"

Gian Piero Gasperini resta all'Atalanta. Il tecnico della Dea, infatti, continuerà alla guida della formazione nerazzurra. Al termine della gara persa contro l'Empoli, che certifica la mancata qualificazione dei bergamaschi alle competizioni europee, l'annuncio da parte dell'amministratore delegato Luca Percassi.

C'è grande delusione per l'ottavo posto che non permetterà all'Atalanta di giocare la Conference League, ma ciò nonostante la formazione nerazzurra avrà ancora come tecnico Gasperini. Dopo le voci di addio delle ultime settimane, il dirigente dell'Atalanta, Percassi, conferma l'allenatore per il 2022/2023.

"Ripartiremo al 100% da Gasperini? Sì"

Sentito da DAZN, infatti, Percassi ha evidenziato come Gasperini continuerà alla guida del progetto atalantino per provare ad ottenere nuove soddisfazioni ai piani alti della classifica. Senza gare ogni tre giorni, con massima concentrazione sul campionato e sulla Coppa Italia.

"I gioielli non si tocanno? Sappiamo le esigenze del mister, si cerca sempre di fare un percorso condiviso, poi uno ha delle idee e si cerca di realizzarle. Abbiamo sempre comprato e venduto, fa parte della nostra realtà. In caso di offerte importanti dobbiamo valutarle. La verità è che tutto quello che abbiamo fatto è stato con questo spirito".

Anche lo stesso Gasperini, dopo il k.o contro l'Empoli, ha parlato in termini di nuove stagioni alla guida della Dea:

"Avremo tempo per confrontarci e parlare per fare una bella Atalanta nei prossimi anni"

Uno dei dubbi è relativo ad Ilicic: tornato in campo dopo quattro mesi, con tanto di ovazione da parte del pubblico, il suo futuro dovrà essere valutato nelle prossime settimane.

Attualmente Gasperini è sotto contratto con l'Atalanta fino al 2024: sin dal 2016 allena i nerazzurri, con i quali si è tolto una serie enorme di soddisfazioni. Nuovo obiettivo, il ritorno in Champions? Si vedrà. Pausa, programmazione e 2022/2023.