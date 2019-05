Gasperini resta all'Atalanta: firmerà un rinnovo fino al 2022

Gasperini resterà sulla panchina dell'Atalanta: firmerà un prolungamento di contratto fino al giugno del 2022.

Festeggiato il terzo posto in classifica e la qualificazione, per la prima volta nella storia, alla , l' aveva come obiettivo quello di trattenere l'allenatore dei miracoli, ossia Gian Piero Gasperini.

Circostanza che sembra altamente improbabile fino a qualche giorno fa. Ed invece, secondo quanto riportato da Sky Sport, dopo l'incontro avvenuto nella giornata odierna, questo obiettivo sta per diventare realtà.

Gasperini firmerà un nuovo contratto fino al giugno del 2022, con contestuale adeguamento in positivo dell'attuale ingaggio. L'ufficialità dovrebbe arrivare nella giornata di mercoledì, quando ci sarà un nuovo incontro tra il tecnico ed il presidente Percassi.

Proprio Percassi qualche ora fa ha espresso tutto il suo ottimismo riguardo la permanenza dell'ex ed . In questo modo sembra del tutto tramontare l'ipotesi che vedeva Gasperini prendere il posto di Ranieri sulla panchina della .