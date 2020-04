Galliani e il taglio degli stipendi: "Non puoi trattare Ronaldo come uno dell'Under 23"

Galliani sul tema del taglio degli stipendi: "Noi al Monza abbiamo agito solo con il tecnico e i giocatori, non chi ha problemi a fare la spesa".

Negli scorsi giorni la Lega di ha ufficializzato il taglio degli stipendi per i tesserati: di un terzo se la stagione non dovesse riprendere, di un sesto in caso contrario. Proposta ritenuta "irricevibile" dall'Associazione Italiana Calciatori guidata da Damiano Tommasi.

Sullo scottante tema è intervenuto ai microfoni di 'Radio24' l'amministratore delegato del Monza, Adriano Galliani, spiegando come questo provvedimento sia necessario soltanto quando l'atleta in questione gode di una retribuzione che possa permettergli di arrivare senza problemi a fine mese.

"Fare qualcosa a livello di sistema è dura, bisogna prendere in considerazione i singoli casi in maniera mirata. Chi guadagna 60 milioni deve fare un sacrificio in più: mi spiace citare Cristiano Ronaldo, ma non puoi trattarlo come un calciatore dell'Under 23. Non si può tagliare qualche mese a tutti senza fare distinzioni, giocatori e presidenti devono capirlo".

Il club brianzolo ha optato per la decurtazione degli ingaggi ma non di tutti i tesserati, facendo qualche eccezione.