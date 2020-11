Galles-USA, Bale 'pizzicato' con un computer in tribuna

Serata di riposo per Bale, che resta in tribuna contro gli USA. Ma i tifosi insorgono: è al pc, intento a guardare qualcosa.

Prima di raccontare l'episodio di giovedì sera, è necessario fare una premessa. Ai tempi del , Gareth Bale una volta fece infuriare i tifosi spagnoli perché rivelò in ordine i suoi interessi. E disse così: , Golf, Real Madrid.

#themasters starts today ⛳️



Wonder what Gareth Bale's watching on that laptop? 😂 pic.twitter.com/aSeJ8FSDpf — Goal (@goal) November 12, 2020

Il giocatore gallese è un autentico patito di golf, tanto che il adesso nei suoi campi di allenamento ha "creato" delle buche da golf, in modo da permettere a Bale di giocare ogni tanto.

Ebbene, veniamo a noi. Ieri, Bale non ha giocato contro gli in amichevole, come gentilmente richiesto da Mourinho al Galles. Il giocatore è rimasto quindi in tribuna, ma è stato pizzicato davanti ad un computer, ad un laptop.

Stava guardando qualcosa, che evidentemente prenedeva la sua attenzione più della partita del Galles. Sui social, in particolare su Twitter, si è scatenato il 'sondaggio': cosa stava guardando Bale?

I tifosi non hanno alcun dubbio: secondo loro Bale stava guardando l'Augusta Masters, famosissimo torneo di golf, cominciato proprio nella giornata di ieri. Sarà vero? Chi lo sa...