Tutto sul Galatasaray di Zaniolo: allenatore, posizione in classifica, che coppe gioca

Allenatore, posizione in classifica e coppe disputate: tutto quello che c'è da sapere sul club che ha ingaggiato Nicolò Zaniolo.

Il Galatasaray ha catalizzato la scena nelle ultime ore del calciomercato - che in Turchia ha chiuso l'8 febbraio - prelevando Nicolò Zaniolo dalla Roma a titolo definitivo.

Un innesto di grande spessore che va a puntellare la rosa del club di Istanbul, all'interno della quale presenziano diversi ex esponenti del campionato di Serie A. Sono tante le vecchie conoscenze del campionato italiano che hanno sposato il progetto del Galatasaray. In campo - da Icardi e Mertens, fino a Sergio Oliveira, Lucas Torreira e Muslera - ma anche in panchina.

CHI E' L'ALLENATORE DEL GALATASARAY

L'allenatore del Galatasaray è Okan Buruk, nominato nuovo tecnico giallorosso nell'estate del 2022. Da calciatore è stato una leggenda del club di Istanbul, ma dal 2001 al 2004 è stato protagonista in Italia vestendo la maglia dell'Inter.

Da allenatore, in carriera, ha vinto una Coppa di Turchia alla guida dell'Akhisar Belediyespor e un campionato turco sulla panchina dell'Istanbul Basaksehir. In patria ha guidato anche l'Elazigspor, il Gaziantespor, il Sivasspor, il Goztepe e il Caykur Rizespor.

DOVE E' IL GALATASARAY IN CLASSIFICA

Il Galatasaray prende parte alla Super Lig turca e dopo 22 giornate è al comando della classifica con 9 punti di vantaggio (ma con una partita in più) sul Fenerbahce, primo inseguitore. Al terzo posto c'è l'Istanbul Basaksehir, anch'esso con una gara in meno, ma distante 14 lunghezze.

La squadra di Okan Buruk ha sin qui vinto 17 partite, pareggiandone 3 e perdendone 2. Con 47 goal fatti, il club di Istanbul è il secondo miglior attacco del torneo, e allo stesso tempo la miglior difesa con 17 reti incassate.

CHE COPPE GIOCA IL GALATASARAY

L'unica coppa che vede impegnato il Galatasaray nella stagione 2022/23 è la Coppa di Turchia, dove il club giallorosso è approdato ai quarti di finale. Il Galatasaray ha debuttato al terzo turno della rassegna eliminando il Kastamonuspor con un tennistico 7-0.

Al quarto turno, la squadra di Okan Buruk ha regolato di misura l'Ofspor, piegato 2-1. Al quinto turno, invece, il club di Istanbul ha eliminato il Keciorengucu.

Agli ottavi di finale è arrivato il successo per 2-1 ai danni dell'Alanyaspor, valso il pass per i quarti.

Il Galatasaray disputerà i quarti di finale in gara d'andata e ritorno contro l'Istanbul Basaksehir. Le due partite si giocheranno il 28 febbraio e il 2 marzo.