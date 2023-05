Gaetano in lacrime dopo il primo goal in Serie A col Napoli: "Lo sognavo da bambino"

Entrato a 11 anni e cresciuto nelle giovanili del club azzurro, ha segnato contro l'Inter la prima rete in Serie A col Napoli dopo lo Scudetto vinto.

“È fortissimo, fidatevi di me! Vedrete che carriera che farà!”.

L’investitura di Luciano Spalletti è di quelle importanti. Le parole al miele dell’allenatore del Napoli campione d’Italia sono indirizzate a Gianluca Gaetano, trequartista classe 2000.

Il gioiello azzurro ha spento 23 candeline lo scorso 5 maggio, pochi minuti dopo aver realizzato il sogno di una vita: vincere lo Scudetto con il suo Napoli.

Contro l’Inter, in un Maradona gremito e festante per il titolo 33 anni dopo l’ultima volta, Gaetano ne ha realizzato un altro: segnare davanti al suo pubblico, davanti alla sua gente, il suo primo goal in Serie A.

Lo scavetto perfetto che batte Onana e poi la lunga corsa sotto la curva fino alle lacrime. Quelle versate dal classe 2000, incredulo per l’accaduto.



“Sogno di vincere altri scudetti con la maglia del Napoli, è il mio sogno: la maglia azzurra significa tutto per me, la città mi sommerge di affetto ed è indescrivibile - ha raccontato a Sky -. Ciò che c’è qui non si vede altrove. Spalletti mi ha migliorato? Un allenatore fortissimo, sentire le sue parole è bellissimo e mi ha migliorato in tutto, dalla qualità alla difesa, al pressing”.

Lacrime versate già a Udine, come ha raccontato lo stesso Gaetano ai microfoni di DAZN:

“Un'emozione indescrivibile: da napoletano lo sogni da bambino ed è arrivato. Ti rimane per sempre”.

Il ragazzo nato a Cimitile, comune di meno di 7 mila anime in provincia di Napoli, ci ha messo dodici lunghi anni ad arrivare a vestire la maglia della prima squadra.

Entrato nel settore giovanile del club partenopeo a 11 anni. Tutta la trafila fino alla Primavera, prima del prestito alla Cremonese, dove colleziona in due anni e mezzo 17 goal e 11 assist in 86 partite. Un percorso perfetto fino alla promozione dei grigiorossi in Serie A.

Poi è arrivato il momento di tornare a casa, all’ombra del Vesuvio, per vestire finalmente la maglia della Prima Squadra. Spalletti lo conferma, lui si fa trovare pronto quando ha l’opportunità e viene chiamato in causa. 35 minuti totali in campionato in cinque apparizioni, a cui si aggiungono le tre presenze in Champions e la maglia da titolare in Coppa Italia.

La stagione è di quelle da sogno fino al primo goal. Con lo Scudetto cucino sul petto. Una favola per un calciatore e soprattutto tifoso del Napoli. Uno nato a circa 30 chilometri dal capoluogo partenopeo, con l’obiettivo di giocare con la maglia azzurra.

Un lungo percorso fino alle lacrime sotto la curva, la chiusura perfetta di un cerchio per Gianluca Gaetano. In attesa di un futuro luminoso: parola di Luciano Spalletti.