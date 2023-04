Gabriel Jesus torna al goal: il brasiliano va in rete dopo 6 mesi

L'attaccante brasiliano è tornato a segnare con la maglia dell'Arsenal dopo un digiuno di 6 mesi causa infortunio: non andava in goal dal 30 ottobre.

L'Arsenal ha risposto per le rime al poker del Manchester City contro il Liverpool, piegando all'Emirates - con lo stesso punteggio - il Leeds.

Un 4-1 senza diritto di replica che consolida la leadership in vetta alla Premier per i Gunners allenati da Mikel Arteta. In una giornata nella quale c'è stato spazio soltanto per i sorrisi in casa londinese, la notizia più bella arriva da Gabriel Jesus.

L'attaccante brasiliano, infatti, ha sbloccato il match trasformando il calcio di rigore dell'1-0 che gli ha permesso di tornare al goal dopo un digiuno di ben sei mesi.

Per risalire alla sua ultima marcatura, infatti, bisogna riavvolgere il nastro al 30 ottobre scorso, quando il classe 1997 siglò una doppietta nel 5-0 al Nottingham Forrest.

Nel mezzo, l'ex attaccante dei Citizens ha dovuto fare i conti con un grave infortunio al ginocchio che l'ha costretto ai box sino a marzo inoltrato.

Dopo aver collezionato qualche spezzone in Premier contro Fulham e Crystal Palace, e in Europa League contro lo Sporting, il numero 9 verdeoro è tornato a graffiare alla prima chance da titolare offertagli dal tecnico spagnolo.

Fiducia pienamente ripagata con il sesto goal stagionale in campionato. Un'arma in più a disposizione dei Gunners all'imbocco del rush finale di stagione che può valere il titolo.