Futuro da scrivere per Pogba: “Posso decidere domani o a mercato aperto”

E’ uno dei più forti giocatori del mondo e il suo contratto in scadenza lo rende anche tra i più ambiti in assoluto. Paul Pogba è attualmente legato al Manchester United fino al giugno 2022 e non ha ancora deciso se continuerà a vestire la maglia del Red Devils o se inizierà una nuova avventura.

Ad ammetterlo è stato lui stesso in un’intervista rilasciata a ‘Telefoot’.

“Non ho ancora deciso nulla riguardo al mio futuro. Posso decidere domani, così come posso prendere una decisione a mercato già aperto. Adesso penso solo a finire bene la stagione, voglio tornare a vincere dei titoli. E’ frustrante il fatto che l’annata sia quasi finita e che noi non siamo in corsa per nulla”.

Quella del Manchester United è stata una stagione deludente.

“Sono accadute tante cose. Abbiamo cambiato allenatore e ci sono stati diversi infortuni, quindi è difficile dare dei giudizi. Devo essere sincero, per me la Nazionale rappresenta una boccata d’aria fresca. A Manchester ho vissuto momenti difficili”.