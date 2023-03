Futuro incerto per Pedro: "Sono in contatto col Tenerife"

L'attaccante spagnolo ammette i contatti col Tenerife ma precisa: "La Lazio intende propormi il rinnovo del contratto".

A pochi mesi dalla scadenza del contratto, il futuro di Pedro è incerto e, allo stesso tempo, aperto a diverse possibilità: potrebbe rinnovare con la Lazio oppure decidere di intraprendere una nuova esperienza, magari tornando in Spagna.

Sulle sue tracce non c'è un club qualunque ma il Tenerife, militante in seconda serie: Pedro è infatti nato a Santa Cruz de Tenerife, città principale dell'omonima isola, per la quale sarebbe disposto anche a sacrificare il lato economico di una trattativa da lui ammessa ai microfoni di 'Cadena SER'.

"Sono in contatto coi vertici del Tenerife e ci siederemo a parlare. L'aspetto economico non sarà mai un problema, ma è comunque difficile perché la Lazio intende propormi il rinnovo. E' strano, non so perché la precedente dirigenza non mi abbia mai chiamato".

La Lazio, dal canto suo, sarebbe ben disposta di prolungare il rapporto con l'ex Barcellona e Chelsea, protagonista fin qui in stagione con cinque goal e altrettanti assist messi a referto in tutte le competizioni, tra Italia ed Europa.