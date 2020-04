Futuro tutto da scrivere per Hakimi: "Deciderò a giugno"

Achraf Hakimi potrebbe essere uno dei grandi protagonisti della prossima sessione di calciomercato. Approdato al nell’estate del 2018 in prestito biennale dal , in ha vissuto le stagioni della sua definitiva consacrazione.

Il suo nome nelle ultime settimane è stato accostato a quello di diversi club europei, compreso quello della e lo stesso esterno marocchino, con passaporto spagnolo, parlando ai microfoni di Cadena Ser ha ammesso che nulla è stato ancora deciso riguardo il suo futuro.

“Il mio contratto con il Real Madrid? L’ha il mio agente, io non ne so molto, non so quanto scadrà. Sono orgoglioso di quello che sto facendo e a giugno mi toccherà prendere una decisione. Sarà certamente un passo importante per la mia carriera”.