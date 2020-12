Furia Mihajlovic: "Se trovo chi parla con i giornalisti sono cazzi"

Un fiume in piena Sinisa Mihajlovic nella conferenza stampa che precede la sfida contro l' di Conte: l'allenatore serbo ha svelato la presenza di una 'talpa' all'interno dello spogliatoio del .

Con toni del tutto coloriti Mihajlovic ha spiegato la vicenda ai microfoni dei giornalisti:

"Ho provato un nuovo modulo solo per capire chi cazzo parla con i giornalisti. Quello è il problema, l’ho fatto apposta, non cambio assetto per niente. Sto indagando e se trovo chi parla coi giornalisti lo attacco io al muro, lo faccio finire di giocare".