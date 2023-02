Fulham, infortunio shock per Kurzawa in allenamento: rottura di un legamento del ginocchio sinistro

Grave infortunio in allenamento per Kurzawa, terzino del Fulham in prestito dal PSG: rottura di un legamento del ginocchio sinistro.

Layvin Kurzava è finito ko. Il terzino sinistro 30enne del PSG in prestito al Fulham, con cui ha trovato il goal nell'ultimo match giocato l'8 febbraio in casa del Sunderland (replay di FA Cup), ha subito un grave infortunio in allenamento. La diagnosi è quella di rottura del legamento laterale interno del ginocchio sinistro, come scrivono fonti vicine al ragazzo dalla Francia. "Layvin Kurzawa è stato vittima di una rottura del legamento laterale interno del ginocchio sinistro. In prestito dal PSG al Fulham in questa stagione, domenica ha subito un grande shock in allenamento". Il legamento laterale interno del ginocchio, noto anche come legamento collaterale tibiale, è uno dei quattro legamenti più importanti dell'articolazione. Da valutare, ora, l'entità della lesione di Kurzawa, se di primo, secondo o terzo grado. I tempi di recupero del terzino cinque volte campione di Francia dipenderanno da questo.