Frosinone Primavera, k.o. tra le polemiche: "All'Inter servono gli aiutini per vincere"

L'Inter Primavera batte in rimonta il Frosinone, che però non ci sta: "Due aiutini nel primo tempo e altrettanti nella ripresa".

Successo pesante per l'Inter Primavera di Cristian Chivu, vittoriosa in rimonta sul campo del Frosinone: al vantaggio di Maura per i padroni di casa hanno risposto Curatolo (su calcio di rigore) e Martini.

Terza sconfitta di fila per i ciociari, comunque ancora in piena zona playoff: risultato accolto con estremo dispiacere e un pizzico di polemica, a giudicare dal tono del report pubblicato sul sito ufficiale.

"Due aiutini nel primo tempo – la mancata espulsione di Kassama nel finale di tempo e un rigore viziato in partenza da un fallo di mano allo scadere della prima frazione di gioco – permettono all’Inter di andare al riposo sull’1-1 e rispondere con Curatolo al vantaggio di Maura. E almeno altri due aiutini nel secondo tempo – un rigore non concesso al Frosinone, due rossi evitati all’Inter (Botis e Akinsanmiro) – danno una mano alla squadra neroazzurra che incassa l’intera posta al termine di 96’ giocati sotto una pioggia torrenziale. Il Frosinone esce sconfitto nel risultato ma non nell’atteggiamento generale".

Nel mirino, dunque, la direzione dell'arbitro Emmanuele, ritenuta a senso unico in una giornata da dimenticare per i gialloblù, chiamati a rialzarsi per evitare lo scenario del mancato approdo alla fase conclusiva del campionato: traguardo che conferirebbe ulteriore lustro ad un'annata comunque positiva.