Fred al Fenerbahçe, De Zerbi lo scopre durante l'intervista: "Porca puttana!"

Durante la chiacchierata con la 'Gazzetta dello Sport', Roberto De Zerbi ha letto la notizia sul cellulare: "Era tra i papabili per il Brighton".

A volte, nel variegato mondo del calciomercato, può accadere anche questo: che un allenatore scopra nel bel mezzo di un'intervista con un quotidiano che un obiettivo per la propria squadra se n'è andato altrove, con suo sommo disappunto. Come accaduto a Roberto De Zerbi con Fred.

Riassunto: il centrocampista brasiliano, accostato anche alla Lazio ma - Lotito dixit - rifiutato da Maurizio Sarri, ha lasciato il Manchester United. Per andare dove? Al Fenerbahçe, nuovo compagno di squadra di Edin Dzeko e di Dusan Tadic nel tentativo di contrastare l'egemonia del Galatasaray campione in carica.

Il problema è che Fred l'avrebbe voluto anche De Zerbi. Lo considerava un buon elemento per il Brighton, pronto per la prima avventura in Europa League. E ha scoperto del suo trasferimento al Fenerbahçe... durante l'intervista alla 'Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, dando uno sguardo al proprio cellulare e leggendo la notizia.

L'articolo prosegue qui sotto

"Porca puttana!... Fred ha chiuso con il Fenerbahce...".

La conferma che sì, anche De Zerbi aveva concretamente sognato di prendere l'ex United al posto di Alexis Mac Allister e poi di Moises Caicedo, finiti rispettivamente al Liverpool e al Chelsea.

"Era uno dei papabili, lo stavamo seguendo a fari spenti".

De Zerbi, del resto, è uno a cui i centrocampisti dai piedi buoni notoriamente piacciono parecchio.

"Se mi piace un giocatore lo chiamo, senza neanche dirlo al club. Non parlando mai di soldi, si capisce. Mi piace scegliere i giocatori, studiare le loro caratteristiche. Quando ero al Foggia avevo chiamato la Roma per Paredes, appena arrivato, giovanissimo. Perché non l'ho preso adesso? Oggi al Brighton mi servono altre caratteristiche".