Il Sassuolo ha incontrato sia la dirigenza juventina che quella interista, entrambe interessate al centrocampista. La Roma potrebbe tentare il blitz.

Il suo rischia fortemente di diventare uno dei nomi più appetibili in sede di calciomercato alle porte di un'estate che si preannuncia piuttosto calda.

Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo, sembra ormai pronto al grande salto. Il centrocampista classe 1999, al culmine della stagione 2022/23, ha confermato quanto di buono era stato in grado di inscenare nell'annata precedente.

Un calciatore capace di abbinare qualità e quantità, con una naturale predisposizione per il goal, come ribadito dai sette centri messi a referto nell'ultimo campionato di Serie A.

Frattesi è diventato ormai un pilastro all'interno del 4-3-3 di Alessio Dionisi e la sua crescita esponenziale ha inevitabilmente ingolosito le big del nostro campionato. Su tutte c'è la Juventus che, verosimilmente, in quella fetta di campo sarà costretta a fare i conti con il pesante addio di Adrien Rabiot.

Il francese - che tra campionato e coppe ha segnato la bellezza di 11 goal - vedrà il proprio contratto scadere il prossimo 30 giugno e un futuro in Premier League sembra occupare il primo posta nella lista dei suoi desideri personali. Tuttavia la Juve vuole giocarsi tutte le carte a disposizione e proverà a convincere il classe 1995 offrendo un solo anno di contratto con lo stesso ingaggio percepito in questi quattro anni all'ombra della Mole. Tuttavia, la voglia dell'ex PSG di misurarsi sul palcoscenico della Champions League non depone a favore dei bianconeri. A riferirlo è 'Sky'.

Per questo motivo in casa sabauda si valutano attentamente altri profili e quello di Frattesi incontra il pieno gradimento dello stato maggiore del club zebrato. Non a caso nella giornata di martedì si è tenuto un summit tra le dirigenze di Juventus e Sassuolo, con Francesco Calvo e Giovanni Manna che hanno incontrato l'ad neroverde Giuseppe Carnevali per studiare e analizzare i margini di un'eventuale trattativa sulla rotta Reggio Emilia-Torino.

Juventus che però dovrà fare i conti con un'agguerrita concorrenza di matrice nazionale. Proprio così perché nelle ore precedenti al meeting con il board bianconero, Carnevali aveva incontrato anche l'Inter, rappresentata dalla figura di Giuseppe Marotta. Non è infatti un mistero che anche i nerazzurri stiano pensando a Frattesi come soluzione ideale per rinforzare il centrocampo a disposizione di Simone Inzaghi.

Un interesse datato, come confermato dallo stesso Marotta alla vigilia della finale di Coppa Italia contro la Fiorentina. Una corsa che però potrebbe estendersi anche alla Roma, una squadra che per Frattesi ha un significato particolare.

Il numero 16 neroverde è infatti nato a Roma e ha fatto parte del settore giovanile giallorosso dal 2014 al 2017, dopo essere cresciuto nella Lazio. La squadra di José Mourinho aveva provato ad affondare il colpo già nella scorsa stagione senza però riuscire a conseguire l'obiettivo. E' lecito dunque aspettarsi che l'estate 2023 possa essere quella del secondo tentativo.